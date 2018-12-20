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Bonito

Secretaria recupera curvas de nível na fazenda São Domingos

Limites da fazenda com a área urbana vão das proximidades da Vila América até a Vila Machado

Renan Nucci

Publicado em 20/12/2018 às 17:25

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A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está realizando desde terça-feira (18) obras de recuperação de curvas de nível na Fazenda São Domingos, que faz divisa com a área urbana da cidade.

A São Domingos integra a empresa Fazenda Santa Otilia Agro-Pecuaria Ltda., voltada para a criação de bovinos para corte.

A área limítrofe com a cidade é superior a 3 quilômetros e meio. Vai do início da estrada do Sucuri (nas proximidades do Cemitério municipal), até as proximidades da Vila Machado.

A conservação das curvas de nível existentes na fazenda é fundamental para evitar o alagamento de grande parte da cidade durante as chuvas fortes.

CONFIRA ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EDMUNDO DINELLI JR:

ASSESSORIA - Secretário, quais trabalhos estão sendo realizados na Fazenda São Domingos e qual a importância deles para a cidade?

EDMUNDO - Estão sendo refeitas as curvas de nível (terraços), reforçadas as taipas das caixas de retenção além da limpeza e ampliação das caixas de retenção. Além do direcionamento de parte da água da estrada boiadeira para as caixas de retenção no interior da fazenda São Domingos.

ASSESSORIA - Para que serve uma curva de nível (e/ou outras soluções para retenção da água)?

EDMUNDO - Curvas de nível (terraços) são obras de engenharia onde são erguidas grandes e compridas "lombadas", em nível, que tem como principal função quebrar a velocidade das águas que escorrem sobre as pastagens ou lavouras permitindo sua infiltração no solo.

ASSESSORIA - A previsão é de que os trabalhos aconteçam em duas etapas. Quais são?

EDMUNDO - Dividimos os trabalhos nas ações emergenciais de reforma das curvas existentes e desassoreamento das caixas na área mais próxima da cidade, agora em Dezembro de 2018. Após o período das águas, por volta de Março de 2019, serão feitas as correções do que por ventura não segurar o volume das chuvas do final de 2018 e começo de 2019 e o restante das obras de conservação de solo e água nas áreas da fazenda que tem influência direta com a área urbana de Bonito.

ASSESSORIA - Quantas máquinas estão sendo utilizadas? Serão suficientes para realizar todo o trabalho (todas as curvas, se for o caso).

EDMUNDO - Um Trator BH180 da Fazenda São Domingos, um terraceador de 16 discos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e um Trator de esteiras D7 da Fazenda São Domingos. O maquinário é adequado e suficiente para a realização dos trabalhos. Obviamente, com mais maquinário, o tempo de realização dos serviços acaba sendo menor.

ASSESSORIA - As ações estão sendo realizados somente pela prefeitura, por meio da SEMA, ou contam com apoio de outras instituições ou dos responsáveis pela propriedade?

EDMUNDO - As ações estão sendo realizadas em parceria entre a Fazenda São Domingos e a Prefeitura de Bonito através da SEMA.

ASSESSORIA - Qual é a responsabilidade da fazenda São Domingos em relação à construção das curvas de nível (e de outras ações, se for o caso) e sua manutenção?

EDMUNDO - Conservação de solo e água é um trabalho integrado, que começa nos pontos mais alto das propriedades rurais e segue além de suas cercas, seja nas estradas, ruas e cidade. As curvas de nível, uma vez feitas, precisam de manutenção, em média a cada 3 anos.

ASSESSORIA - Qual é a importância dos trabalhos que estão sendo realizados para evitar (ou minimizar) a poluição dos córregos que atravessam a área urbana e, em decorrência, dos rios do município, incluindo o Formoso?

EDMUNDO - Toda ação de conservação de solo e água, que reduza o carreamento de sedimentos, por menor que seja, tem papel importante na diminuição do turvamento do Rio Formoso. No caso da Fazenda São Domingos, a redução do volume de água que chega na área urbana é estratégico, não apenas para a evitar transtornos a população mas para não sobrecarregar a rede de drenagem envolvida.

ASSESSORIA - Que outras considerações o secretário tem a fazer?

EDMUNDO - É importante destacar o apoio da Promotoria de Justiça, na pessoa do Promotor Alexandre Estuqui Júnior que entendeu que Município e Fazenda São Domingos poderiam resolver as questões e executar os trabalhos sem a necessidade de intervenção do MP. A Fazenda São Domingos, na pessoa do seu Gerente Edgar, prontamente atendeu o pedido da prefeitura e disponibilizou maquinário próprio para a realização dos trabalhos.

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