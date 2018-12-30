Com axé e sertanejo, Réveillon de Nioaque no Trio Elétrico promete atrair toda a região sudoeste

REVEILLON EM NIOAQUE
A Prefeitura de Nioaque realizará festa de Réveillon no dia 31 de Dezembro na Praça Central
Ano passado a Prefeitura de Nioaque também realizou Réveillon na Praça Central, na ocasião teve apresentações da Dupla Fred e Guilherme, Gragefe Meu Rey, MC Alissinho e Banda Koisabamba. O diferencial do Réveillon deste ano em Nioaque será o Trio Elétrico Trovão, que esteve no município em eventos passados, com show da dupla sertaneja Jhony e Marcos e Axé Viola com Gragefe Meu Rey, ambas atrações são de Nioaque.
O Prefeito Valdir Júnior destaca que o evento tem como objetivo valorizar os artistas locais, dar notoriedade ao município, além de promover entretenimento a população.
Em fevereiro, a Prefeitura de Nioaque realizou o Nioaque Folia durante o Carnaval, trazendo várias atrações, inclusive nacional (Cácio e Marcos), e festa de aniversário da cidade com a dupla Alex e Yvan.
O comércio local (hotéis, restaurantes, lanchonetes, conveniências), se prepara com com maior planejamento, visto que na região não terá festa de Réveillon aberta a população.
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LUTO
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