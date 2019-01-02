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Queda de ponte em Bodoquena prejudica o turismo e afeta produtores rurais

Caminhão com 12 toneladas de areia caiu com ponte em péssimas condições

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2019 às 18:12

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A ponte sobre o rio salobra, localizada na zona rural de Bodoquena e que dá acesso ao assentamento Canaã, bem como a vários pontos turísticos da região, caiu na quinta-feira da semana passada, causando prejuízo a turistas, a empresários do ramo de turismo e a produtores rurais. Até o momento, moradores estão praticamente ilhados por conta do rio que subiu. Apenas tratores e caminhões de grande porte fazem a travessia.

O empresário Aparecido Rojo Duarte, dono do Refúgio Canaã, um dos locais mais visitados daquela área, relatou ao jornal O Pantaneiro o problema que ele acompanha de perto. Segundo Cido, como é mais conhecido, a ponte estava em péssimas condições e a queda era uma tragédia anunciada. 

"Com a ponte daquele jeito [ruim], colocaram um caminhão a serviço da prefeitura carregado com 12 toneladas de areia. A ponte não aguentou e caiu. Isso foi na quinta-feira da semana passada", disse ele, ressaltando que ninguém se feriu. "Foi por Deus que nada aconteceu com o motorista e com o ajudante, porque eles caíram com o caminhão de 18 metros de altura", disse.

A partir de então, o prejuízo não parou. Cido disse que os cerca de 50 turistas que estavam hospedados no Refúgio Canaã não conseguiram voltar para a cidade e tiveram que permanecer no local. Muitos não tinham dinheiro e precisaram de contar com a generosidade do empresário. "Eu tive que fornecer jantar, café da manhã e almoço na sexta-feira, de graça", disse.

Na sexta, a prefeitura fez um desvio pelo próprio rio com pedra brita, mas mesmo assim os veículos baixos não passavam. "Contratei um caminhão prancha e paguei do meu bolso a passagem de cada um dos 28 veículos", explicou ele. O prejuízo foi ainda maior porque o rio subiu e bloqueou de vez a passagem. "Eu esperava um movimento grande na virada do ano, mas isso não aconteceu por conta deste problema. Só na virada, deixei de arrecadar uns R$ 200 mil". Agora, o empresário aguarda medidas da prefeitura, para que o problema seja resolvido.
 

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