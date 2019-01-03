Rios de Coxim e Corumbá atingem cotas de alerta e inundação

Alerta
Em todo o Estado, 13 pontos estão sendo monitorados para garantir segurança da população ribeirinha no período das chuvas que termina em fevereiro
Sob monitoramento por conta do período das chuvas, dois rios de Mato Grosso do Sul registraram elevação nos últimos dias deixando a Defesa Civil em alerta para ocorrências de inundação durante o período de maior incidência, que vai até fevereiro.
Em Corumbá, o Rio Paraguai ultrapassou na região de Porto Esperança a chamada cota de inundação de 5,83 – quando o leito ultrapassa as margens – chegando aos 6,65 metros. “Entramos em contato com a coordenadoria municipal e não foram registradas ocorrências de inundação, mas estamos de prontidão caso seja necessário o suporte do Governo do Estado”, explicou o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.
Em Coxim, o rio Taquari chegou hoje aos 4,17 metros e apesar de não apresentar risco já ultrapassou a chamada cota de alerta que é de 4,02 metros. Em todo o Estado, há 13 pontos de monitoramento, mas até esta quarta-feira (02.01) a situação está dentro da normalidade em todos os demais.
Até o final da semana estão previstas pancadas de chuva por todo o Mato Grosso do Sul, o que pode elevar ainda mais o nível dos rios deixando a Defesa Civil em alerta sobre risco de inundações.
“Em Aquidauana nos últimos dias, o rio chegou a subir dois metros em apenas 24h o que reforça a necessidade de monitoramento constante para garantirmos a segurança da população”, enfatizou Catarinelli.
Operação Excesso de Defesa
Investigação da Política Civil apontou irregularidades
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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