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Prefeitura de Bodoquena fará atendimento ao público das 7h às 11h

Apenas o Departamento Tributário fará atendimento ao público das 7h às 13h

Renan Nucci

Publicado em 07/01/2019 às 17:39

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A Prefeitura Municipal de Bodoquena, através de Decreto nº 134, de 18 de junho de 2018, que dispõe sobre a mudança do horário de funcionamento das Repartições Públicas Municipais, comunica que o horário de atendimento ao público será realizado apenas das 7h às 11h, sendo dedicado o horário das 11h às 13h apenas para a realização de atividades internas.

O intuito é utilizar esse período para maximizar a produtividade dos procedimentos internos, otimizando os processos externos.

Os setores administrativos das Secretarias Municipais, bem como diretorias, departamento de licitação, protocolo e demais setores não considerados essenciais e com atribuições administrativas e ainda a Procuradoria Jurídica, o Sistema Municipal de Controle Interno, funcionarão das 7h às 11h para o desenvolvimento das atividades internas e de atendimento ao público e das 11h às 13h exclusivamente para o desenvolvimento das atividades internas.

Apenas o Departamento Tributário fará atendimento ao público das 7h às 13h.

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