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Agesul socorre Nioaque e recupera estradas danificadas pelas chuvas

Renan Nucci

Publicado em 15/01/2019 às 16:50

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A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) realizou um serviço emergencial no município de Nioaque, em apoio à prefeitura local, para recuperar estradas vicinais danificadas pelas fortes chuvas que ocorreram nas últimas semanas na região.

Atendendo ao pedido do prefeito Valdir Júnior, a regional de Jardim deslocou maquinário e pessoal para restaurar trechos de estradas de produção da região, conhecida como Sete Placas, onde uma linha de tubos rodou com as enxurradas e houve queda de aterros.

O chefe da regional de Jardim, Edmílson Nogueira Escobar, informou que a Agesul integrou uma força-tarefa montada pela prefeitura para socorrer os produtores rurais, restaurando importantes vias cujo acesso estava interrompido desde final de dezembro.

“Fizemos um trabalho que exigia uma solução imediata durante quatro dias, juntamente com a equipe da prefeitura, reforçando inclusive alguns trechos mais críticos com uma base de cascalho, para evitarmos novos deslizamentos e atoleiros”, explicou o regional.

Governo parceiro

O prefeito Valdir Júnior disse que o apoio da Agesul foi fundamental para recuperar em caráter emergencial as estradas danificadas pelas chuvas, dando uma resposta ágil para a comunidade rural do município, que ficou sem alternativas de acesso à cidade.

“É indispensável para o desenvolvimento do município o apoio do Governo Estadual, que deste o início de nossa gestão vem sendo muito parceiro”, destacou. “Faço questão de agradecer o apoio do Estado no trabalho de manutenção das estradas, através da Agesul”, acrescentou.

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