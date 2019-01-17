Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:32

Buscar

Últimas notícias
X

Segurança

Município de Bodoquena não registrou nenhum homicídio em 2018

Ao todo, 16 não tiveram nenhuma ocorrência deste tipo em MS

Renan Nucci

Publicado em 17/01/2019 às 15:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para quem está acostumado a ouvir diariamente informações sobre o aumento da violência em várias cidades do Brasil, pode ficar difícil imaginar como é viver em um município que não registrou casos de homicídios durante 365 dias. Segundo levantamento da Polícia Civil, das 79 cidades de Mato Grosso do Sul, 16 não tiveram nenhuma ocorrência deste tipo de delito em 2018. Mais uma estatística que comprova a eficiência das ações e investimentos do Governo do Estado na segurança pública. Só com o programa MS Mais Seguro foram mais de R$ 120 milhões destinados à compra de viaturas, armamentos, equipamentos de segurança aos policiais e no aperfeiçoamento do serviço de inteligência.

São cidades de até 15 mil habitantes e em praticamente todas as regiões do Estado, como: Angélica, Batayporã, Bodoquena, Brasilândia, Caracol, Corguinho, Figueirão, Iguatemi Jaraguari, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria Taquarussu e Vicentina. No comparativo com o mesmo período de 2017, cinco destas cidades também não registraram nenhum assassinato: Figueirão, Jaraguari, Novo Horizonte, Selvíria e Taquarussu.

Em geral, no Estado, dos 12 tipos de crimes monitorados pela Sejusp, 10 tiveram queda no número de ocorrências, um não teve alteração e apenas um registrou aumento. Em média, a redução dos crimes foi de 10,04%. Em relação aos casos de homicídios a redução foi de 14% em 2018, ao todo foram 443 casos. 

Trabalho integrado

Cinco municípios da Regional de Nova Andradina compõem a lista das 16 cidades que não apresentaram registros de homicídios no ano de 2018. Para o delegado Andre Luiz Novelli Lopes, que responde pelo polo que é composto por nove cidades, e está entre os que tiveram o maior índice de redução de criminalidade no ano passado, às ações conjuntas foram fundamentais para a obtenção desse resultado.

“O trabalho integrado desenvolvido pelas forças de segurança pública em nossa região se mostraram eficazes para o combate à criminalidade de um modo geral, e foram cruciais para que se alcançasse o cenário de inexistência dos crimes de homicídios na maioria das cidades que compõem a unidade regional”, avaliou o delegado.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, atribui esse resultado aos investimentos do Governo do Estado em viaturas e equipamentos, que é uma política adotada que com certeza contribuiu para isso, além do apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). “Esses resultados decorrem da atuação efetiva e ininterrupta do efetivo das forças de segurança, que dedicam suas vidas para servir e proteger a sociedade”, destacou o coronel.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo