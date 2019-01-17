Prefeito de Jardim cancela carnaval e diz que há outras prioridades para o município

O prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro (PSDB) informou através de uma rede social que esse ano não haverá folia no município. Em vez disso, o recurso será utilizado no pagamento da folha de rescisão dos servidores, que segundo a prefeitura está bastante atrasada. Ano passado, a prefeitura não realizou o carnaval em grandes proporções alegando problemas financeiros e a chuva não esperada.

De acordo com a publicação, Monteiro explica porque o evento será cancelado por que há outras prioridades. “Carnaval será realizado pela prefeitura de Jardim? Não! Foi orçado um valor de R$ 95 mil para 3 noites e uma matinê. Porém, usaremos este dinheiro para pagar rescisões de servidores, kits e uniformes escolares, além de fornecedores. Obrigado pela compreensão!”.

Ainda conforme publicação na rede social, o prefeito mencionou que não existe recurso carimbado para carnaval, nem no estado, nem no município. “Diferente da saúde e educação, que deve ser investido obrigatoriamente, 15% e 25%, respectivamente, da receita líquida do município”.

Ao Correio do Estado, a assessoria do prefeito informou que o foco da prefeitura é manter em dia a folha de pagamento dos servidores e que no momento, usar a verba com o carnaval não seria viável. No último carnaval, a prefeitura informou que foi gasto menos de 50 mil para organizar a folia, mas que com as chuvas, apenas uma noite e a matinê ocorreu na cidade.