Buscas por menina desaparecida no Rio Miranda entram no segundo dia

Bombeiros de Aquidauana
Menina tentou salvar o irmão de 2 anos que se afogava
Equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana retomaram as 6h desta terça-feira as buscas de uma menina de seis anos que desapareceu no rio Miranda, na manhã de ontem. Ela tentava resgatar o irmão de dois anos que se afogava.
Conforme os bombeiros, o menino caiu na água e ela tentou ajudá-lo, no entanto, o garoto conseguiu ser resgatado, mas ela não. Até o momento a vítima não foi encontrada e não há informações se ela estava com familiares.
Operação Excesso de Defesa
Investigação da Política Civil apontou irregularidades
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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