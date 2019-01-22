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Empresários montam comissão para realizar o Carnaval 2019 em Jardim

"Vaquinha" para o custeio do carnaval já atingiu entre R$ 15 mil a R$ 17 mil

Guilherme Henrique

Publicado em 22/01/2019 às 08:13

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Empresários de Jardim – a 239 km de Campo Grande – estão se mobilizando para patrocinar a realização do Carnaval de rua no município, depois que o prefeito da cidade, Guilherme Alves Monteiro, anunciou em seu twitter que não faria a festa.

Segundo o presidente da Aejar (Associação Empresarial de Jardim), Claudemyr Soares, 39 anos, cerca de 15 empresários se disponibilizaram e a "vaquinha" para o custeio do carnaval já atingiu entre R$ 15 mil a R$ 17 mil, informou o jornal MidiaMax.

Segundo divulgado na página “Enquanto isso em Jardim” no Facebook, a categoria esteve reunida ontem. Na reunião, foi montada uma comissão e agora o próximo passo será fechar o custo e encontrar mais parceiros.

Paralelo a isso, o grupo criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro com os foliões também. Uma publicação na página “Enquanto isso em Jardim” explica que, caso a vaquinha não atinja o valor desejado, os organizadores trabalham com a possibilidade de diminuir a quantidade de dias, para que o período não passe em branco. Até a tarde de ontem foram arrecadados R$ 80,00.

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