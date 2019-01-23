Prefeitura de Bodoquena abre processo seletivo para contratação de professores

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo, torna pública a realização de Processo Seletivo para contratação de pessoal, em caráter excepcional e temporário, para realização de atividades de magistério e administrativas. São, aproximadamente, 100 vagas, para docência e administrativas, além de cadastro reserva, a serem realizadas na área urbana e rural, como Assentamento Sumatra e Distrito de Morraria do Sul.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sigmams.com.br, de 22/01/2019 até às 23h59min do dia 27/01/2019. As provas, escrita e de títulos, serão realizadas dia 3 de fevereiro. A avaliação objetiva será às 8h e a de títulos será feita na sequência, em local a ser determinado através de Edital. A taxa de inscrição é de R$ 52,50, para os cargos de Atividades do Magistério e R$ 36,50 para os cargos de Atividade Administrativa.

Os cargos são para: professor ensino fundamental I (ciclo de alfabetização, 1º, 2º e 3º ano), professor ensino fundamental I (4º e 5º ano), professor ensino fundamental I (EJAI), professor de língua portuguesa, professor de língua portuguesa (EJA II), professor de matemática, professor de história, professor de ciências, professor de geografia, professor de língua estrangeira (inglês), professor de arte, professor de educação física, professor de educação infantil (creche), professor de educação infantil (pré-escola), professor de educação especial (salas do ensino regular da educação básica), professor sala de recursos e atendimento educacional especializado (AEE), assistente de professor (creche), assistente de professor (pré-escola) e monitor de transporte escolar.

Para mais informações, basta acessar o edital: https://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/documentoList.xhtml?cliente=pmbdq&grupo=620

Serviço

Inscrições Processo Seletivo para atividades de magistério e administrativas

Data: de 22 a 27/01/2019

Site:www.sigmams.com.br

Mais informações:

https://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/documentoList.xhtml?cliente=pmbdq&grupo=620