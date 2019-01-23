Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:33

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidades

Prefeitura de Bodoquena abre processo seletivo para contratação de professores

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2019 às 17:01

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura Municipal de Bodoquena, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo, torna pública a realização de Processo Seletivo para contratação de pessoal, em caráter excepcional e temporário, para realização de atividades de magistério e administrativas. São, aproximadamente, 100 vagas, para docência e administrativas, além de cadastro reserva, a serem realizadas na área urbana e rural, como Assentamento Sumatra e Distrito de Morraria do Sul.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.sigmams.com.br, de 22/01/2019 até às 23h59min do dia 27/01/2019. As provas, escrita e de títulos, serão realizadas dia 3 de fevereiro. A avaliação objetiva será às 8h e a de títulos será feita na sequência, em local a ser determinado através de Edital. A taxa de inscrição é de R$ 52,50, para os cargos de Atividades do Magistério e R$ 36,50 para os cargos de Atividade Administrativa.

Os cargos são para: professor ensino fundamental I (ciclo de alfabetização, 1º, 2º e 3º ano), professor ensino fundamental I (4º e 5º ano), professor ensino fundamental I (EJAI), professor de língua portuguesa, professor de língua portuguesa (EJA II), professor de matemática, professor de história, professor de ciências, professor de geografia, professor de língua estrangeira (inglês), professor de arte, professor de educação física, professor de educação infantil (creche), professor de educação infantil (pré-escola), professor de educação especial (salas do ensino regular da educação básica), professor sala de recursos e atendimento educacional especializado (AEE), assistente de professor (creche), assistente de professor (pré-escola) e monitor de transporte escolar.

Para mais informações, basta acessar o edital: https://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/documentoList.xhtml?cliente=pmbdq&grupo=620

Serviço

Inscrições Processo Seletivo para atividades de magistério e administrativas

Data: de 22 a 27/01/2019

Site:www.sigmams.com.br

Mais informações:

https://web.neainformatica.com.br/transparencia/publico/documentoList.xhtml?cliente=pmbdq&grupo=620

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo