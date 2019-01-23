Tem início trabalho de recuperação da estrada da La Lima

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Obras, deu início nesta terça-feira (22) aos trabalhos de recuperação da estrada vicinal da La Lima, que liga Bonito ao município de Bodoquena.

De acordo com o secretário de Obras, Juarez da Silva Santos, estão trabalhando no trecho duas motoniveladoras (patrolas), uma retroescavadeira, uma pá carregadeira e dois caminhões.

"É um trabalho que já estava agendado. Estamos dando continuidade aos serviços iniciados no ano passado em parceria com a Agesul, que naquela ocasião precisou suspender a sua participação e retirou as suas máquinas", afirmou.

A via é de grande importância para o escoamento da produção agrícola da região, integrando também o roteiro do transporte escolar.