Arquitetura e Urbanismo tem maior concorrência no 1º dia do Sisu

Nesta terça-feira, 22, primeiro dia de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) registrou mais de mil candidatos inscritos, que concorrem a mil vagas ofertadas nos cursos de graduação da instituição.

As opções são para 17 cursos superiores de licenciaturas, bacharelados e tecnologias nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O curso que registrou maior concorrência no primeiro dia foi o bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, ofertado pelo Campus Jardim, com 134 candidatos inscritos para 40 vagas.

Na sequência, o curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, ofertado pelo Campus Campo Grande, registrou 89 inscritos; o bacharelado em Engenharia Civil, do Campus Aquidauana, vem em seguida, com o registro de 79 candidaturas.

Outros cursos com número destacado de inscritos foram o bacharelado em Agronomia, do Campus Naviraí (65); e os cursos do Campus Três Lagoas, superior de Tecnologia em Automação Industrial (63) e bacharelado em Engenharia de Controle e Automação (61).

No total, nos cursos do IFMS os candidatos na modalidade de ampla concorrência somaram 35,6% das inscrições. Em ações afirmativas foram registradas 34,6% das inscrições e pela Lei de Cotas, foram 29,8% do total.

Inscrições - Os candidatos devem se inscrever pela Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até a próxima sexta-feira, 25.

Podem concorrer às vagas aqueles que participaram da edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O edital nº 084/2018, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Notas de corte - Conforme nota oficial do Ministério da Educação (MEC), diferente de anos anteriores, quando a nota de corte foi divulgada sempre à meia-noite, neste ano serão até cinco horários: 7h, 12h, 17h30, 20h e 24h, esta última divulgada até a quinta-feira, 24.

Assim, os candidatos terão a atualização da nota de corte às 20 horas, no dia 25, como último parâmetro para escolha de cursos, que deverá ser feita até a meia-noite deste mesmo dia.

Na atualização divulgada ao meio-dia da quarta-feira, 23, os cursos ofertados pelo IFMS demonstram, dentre outras, as seguintes notas de corte: média de 689,50 para o curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (Jardim); média de 642 para o curso de Tecnologia em Sistemas para Internet (Campo Grande); e 631,90 para o curso de bacharelado em Engenharia Civil (Aquidauana).

Com as cinco atualizações diárias na nota de corte, os candidatos podem monitorar sua posição no curso escolhido e assim aumentar suas chances de aprovação.

Sisu - Segundo levantamento do MEC, mais de 166 mil candidatos se inscreveram no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), apenas nas primeiras horas do primeiro dia de inscrições.

Nesta primeira edição do Sisu em 2019, são ofertadas 235.461 vagas, distribuídas em 129 instituições de educação superior espalhadas por todo o país. Estes números fazem o Sisu ser considerado o segundo maior programa de inscrições em universidade do mundo.

Lentidão - Segundo o MEC, em nota publicada na noite de terça-feira (22), estão sendo adotadas “todas as medidas para resolver a lentidão no Sistema de Seleção Unificada (Sisu)” registradas no primeiro dia de acesso. Para aqueles que continuam com dificuldade, a recomendação da área técnica é que o estudante atualize a página de inscrição antes de preencher os dados.

De acordo com o ministério, a instabilidade relatada pelos candidatos foi causada por um grande volume de acessos espontâneos na rede do Sisu. “O sistema que, nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje picos de até 350 mil acessos simultâneos”, explicou a nota.

Vagas no IFMS - Os interessados podem acessar a página dos Cursos de Graduação para conhecer a oferta de cursos superiores do IFMS.

No quadro abaixo, estão listados os cursos e o número de vagas ofertados neste Sisu 2019/1.