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BR-262

PRF prende suspeito de sequestrar médico da Capital em Miranda

Bandido foi abordado com o carro de luxo da vítima na BR-262 nesta madrugada

Guilherme Henrique

Publicado em 24/01/2019 às 10:37

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A PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu na madrugada desta quinta-feira (24) o principal suspeito de sequestrar um médico no estacionamento da Santa Casa de Campo Grande. O bandido – que não teve o nome divulgado pela polícia – estava com o veículo de luxo da vítima e foi abordado no quilometro 602, da BR-262, na região de Miranda.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o sequestro ocorreu quando o médico chegava na unidade de saúde para atender uma ocorrência. Ele conduzia uma BMW 320i.

O médico detalhou que foi rendido por dois homens armados e obrigado a entrar no carro, onde ficou sob a mira de um revólver. Em seguida, os assaltantes foram até o lixão da Capital onde deixaram o médico amarrado e fugiram.

A vítima conseguiu se soltar e chamou a polícia. Horas depois, a BMW foi parada na região de Miranda. Porém, apenas um rapaz estava no carro.

Questionado, o rapaz mentiu a verdadeira identidade, passando o nome do irmão, contudo, acabou confessando o verdadeiro nome.

Os agentes então checaram o veículo no sistema e verificaram que se tratava do carro roubado no sequestro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado junto com o carro apreendido para a delegacia de Miranda.

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