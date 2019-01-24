PRF prende suspeito de sequestrar médico da Capital em Miranda

A PRF (Policia Rodoviária Federal) prendeu na madrugada desta quinta-feira (24) o principal suspeito de sequestrar um médico no estacionamento da Santa Casa de Campo Grande. O bandido – que não teve o nome divulgado pela polícia – estava com o veículo de luxo da vítima e foi abordado no quilometro 602, da BR-262, na região de Miranda.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, o sequestro ocorreu quando o médico chegava na unidade de saúde para atender uma ocorrência. Ele conduzia uma BMW 320i.

O médico detalhou que foi rendido por dois homens armados e obrigado a entrar no carro, onde ficou sob a mira de um revólver. Em seguida, os assaltantes foram até o lixão da Capital onde deixaram o médico amarrado e fugiram.

A vítima conseguiu se soltar e chamou a polícia. Horas depois, a BMW foi parada na região de Miranda. Porém, apenas um rapaz estava no carro.

Questionado, o rapaz mentiu a verdadeira identidade, passando o nome do irmão, contudo, acabou confessando o verdadeiro nome.

Os agentes então checaram o veículo no sistema e verificaram que se tratava do carro roubado no sequestro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado junto com o carro apreendido para a delegacia de Miranda.