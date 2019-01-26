Homem é preso pela PRF tentando chegar à Bolívia com veículo tomado de locadora

Homem identificado apenas como Pablo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de ontem na BR-262, em Miranda, depois de ser flagrado tentando chegar à Bolívia com um Jeep Renegade. O veículo havia sido subtraído mediante fraude de um empresa de locação.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais disseram que durante abordagem, o homem alegou que iria até à fronteira comprar umas roupas, e que o automóvel havia sido alugado em nome do primo, porém, não portava documentos comprobatórios.

Em seguida, a namorada que o acompanhava acabou relatando que eles iam entregar o Jeep no país vizinho e que retornariam em seguida de ônibus, para o Rio de Janeiro. Ela afirmou ainda que seriam pagos pelo serviço, mas não revelou quanto. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia de Polícia Civil em Miranda.