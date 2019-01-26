Trabalhador morre e 3 estão internados com pneumonia após surto em fazenda

Um trabalhador rural de 43 anos morreu e outros três, de 20, 51 e 60 anos, estão internados em isolamento na Santa Casa de Corumbá, a 419 quilômetros de Campo Grande, com quadro de pneumonia grave. De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde) os trabalhadores apresentam suspeitas de influenza, hantavirose, leptospirose ou febre maculosa.

Os trabalhadores deram entrada apenas no dia 23 de janeiro, apesar de o primeiro deles apresentar os sintomas desde o dia 8. Ainda no dia da internação, um deles faleceu e outro, com histórico de hepatite, foi transferido para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Conforme boletim médico divulgado pela SES, os sintomas incluem cefaleia, febre, dores no tórax e lombar, náuseas, tontura, inapetência e diarreia.

Segundo a Prefeitura de Corumbá, exames enviados para o Lacem deram resultados inconclusivos, mas descartaram H1N1 e leptospirose e foram reencaminhados para análises mais profundas. Entretanto, todos os pacientes já estão passando por tratamento com Tamiflu e de suporte com soroterapia.

A SES também informou que outros dois trabalhadores da mesma propriedade rural que fica no Pantanal, na região de Paiaguás, há 6 horas de Corumbá, também ficaram doentes, mas se restabeleceram sem a necessidade de atendimento médico.

Na segunda-feira (28) uma equipe da Vigilância Sanitária do município irá vistoriar a fazenda para investigar o que pode ter causado a doença. A Prefeitura de Corumbá pretende solicitar auxílio da Marinha para disponibilização de helicóptero para o transporte da equipe até o local, que é de difícil acesso.