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Saúde

Nioaque recebe a Carreta de Saúde do Projeto Roda-HANS de combate a Hanseníase

A carreta trata-se de uma unidade itinerante de consultórios e um ambiente para coleta de exame implementada pela Novartis Brasil

Renan Nucci

Publicado em 28/01/2019 às 15:53

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A Prefeitura de Nioaque, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde, Novartis Brasil e DAHW (Associação Alemã de Assistência aos Hansenianos), convida toda população para participar do Projeto Roda-Hans: Carreta de Saúde - Hanseníase que estará instalada no Pátio da Rodoviária Municipal dia 11/02, das 07h as 16h.

A carreta trata-se de uma unidade itinerante de consultórios e um ambiente para coleta de exame implementada pela Novartis Brasil.

O atendimento é feito por profissionais da Saúde de rede municipal, com apoio de um especialista do Ministério da Saúde, para realizar exame dermatoneurológico para diagnóstico de hanseníase com acompanhamento nas unidades de saúde de referência no município.

Ressaltamos também que no dia 04/02 os profissionais, entre eles, enfermeiros, médicos, técnico de laboratório, farmacêuticos e fisioterapeutas estarão recebendo uma capacitação deste projeto no município de Anastácio sobre o tema abordado.

Portanto qualquer pessoa que apresentar os seguintes sintomas pode procurar atendimento:


- Sensação de formigamento, fisgadas e dormência nas extremidades.
- Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda de sensibilidade ao calor, frio, dor ou tato.
- Áreas da pele aparentemente normais que têm alteração na sensibilidade e da secreção de suor.
- Caroços e placas em qualquer lugar do corpo.
- Diminuição da força muscular (dificuldade para segurar objetos)
- Pessoas que são contatos de pacientes com hanseníase ou que já trataram anteriormente também podem passar por avaliação

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