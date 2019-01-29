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Miss MS visita Bonito para produção de fotos e vídeos de campanha

Objetivo é divulgar a sua participação enquanto enquanto representante de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2019 às 16:50

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O município de Bonito recebeu na semana passada a visita da Miss Mato Grosso do Sul Be Emotion, Priscilla Vacchiano, que juntamente com equipe de profissionais realizou seções de fotografias e gravou vídeos em diversos atrativos para divulgar a sua participação enquanto representante de Mato Grosso do Sul, intensificando a sua campanha ao título nacional.

A visita contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio da Prefeitura de Bonito, que viabilizou o acesso a diversos atrativos turísticos para a realização dos trabalhos.

De acordo com o secretário de Turismo, Augusto Mariano, a visita é importante porque mostra mais uma vez que Bonito continua a ser inspiração para a promoção de muitos artistas que já utilizaram os atrativos da região para promoção dos seus trabalhos, entre eles Luan Santana e Maria Cecília & Rodolfo.

Augusto reforçou ainda a importância de uma campanha para trazer o título de Miss Brasil Be Emotion para Mato Grosso do Sul, promovendo ainda mais o estado e o município.

Durante a visita a candidata comprometeu-se a retornar a Bonito, caso seja eleita Miss Brasil Be Emotion, contribuindo ainda mais para dar destaque à cidade.

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