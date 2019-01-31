Acidente entre duas caminhonetes deixa 2 feridos na BR-262

Acidente entre duas caminhonetes na manhã desta quinta-feira (31) deixou duas pessoas feridos na BR-262, perto da Flor de Liz, em Anastácio.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, uma das vítimas de 38 anos seguia para Anastácio, onde atenderia no posto de saúde. Com a batida, ele fraturou o dedo de uma das mãos e se queixava de muitas dores.

Já a outra vítima envolvido tem 70 anos e conduzia uma Amarok. Ele sofreu trauma no tórax e também sentia muita dor.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Aquidauana.

*Com informações de Francis Leone