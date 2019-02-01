Homem cai de cavalo, sofre traumatismo craniano e morre

Miranda
Vítima foi identificada como Ruy Machado Nogueira, 69 anos
Morreu nesta quinta-feira (31) na Santa Casa de Campo Grande, Ruy Machado Nogueira, 69 anos, em decorrência de acidente ocorrido na terça-feira (29) na Chácara Santa Luzia, em Miranda, distante 201 quilômetros de Campo Grande.
Conforme boletim de ocorrência, por volta das 18h30, Ruy andava a cavalo na propriedade rural quando sofreu uma queda. A vítima foi encontrada caída ao chão gemendo e desorientada.
Ele foi socorrido por terceiros ao Hospital Regional de Miranda e na sequência transferido à Santa Casa, onde morreu às 12h36. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.
Operação Excesso de Defesa
Investigação da Política Civil apontou irregularidades
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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