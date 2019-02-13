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Em Miranda, homem é preso e multado em R$ 1 mil por pescar na Piracema

A apreensão foi realizada por policiais Militares Ambientais de Miranda

Guilherme Henrique

Publicado em 13/02/2019 às 08:43

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Pescador de 49 anos foi preso após perseguição policial ontem (12) na BR-262. No porta-malas do carro foram encontrados sete exemplares de peixes da espécie pacu. O pescador confessou que havia capturado os peixes durante a piracema no rio Miranda e, por essa razão, tentou fugir da fiscalização.

A apreensão foi realizada por policiais Militares Ambientais de Miranda durante fiscalização ambiental de bloqueio na BR-262. A equipe percebeu que um veículo Ford Escort realizou manobra brusca de retorno ao avistar a fiscalização. Os Policiais realizaram perseguição e conseguiram abordar o veículo.

Além dos peixes da espécie pacu, os policiais também encontraram quatro exemplares de peixes que estavam abaixo da medida permitida pela legislação. Havia exemplar com 40 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura para a espécie é de 45 centímetros.

O pescado, pesando 15 kg, e o veículo foram apreendidos. O infrator, residente em Miranda, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória.  A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

A PMA lavrou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1.000,00 contra o autuado. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.

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