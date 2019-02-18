Em Miranda, PRF recupera carro locado que seria levado para Bolívia

Polícia
A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde deste domingo (17), um veículo que havia sido locado em São Paulo e seria levado para a Bolívia.
Durante fiscalização, no km 602 da BR-262, em Miranda, os agentes abordaram uma Renault/Oroch, que possuía placas de Belo Horizonte (MG). O motorista, de 30 anos, disse ter locado o carro em São Paulo e iria até Corumbá, porém não estava com o contrato de locação.
Os policiais fizeram contato com a empresa de locação e descobriram que o automóvel fora retirado em nome de outro homem.
O condutor então confessou que levaria a picape até Corumbá, onde deixaria em um posto de combustível da cidade e receberia a quantia de R$ 500 pelo serviço.
O envolvido, juntamente com o veículo, foi encaminhado à Polícia Civil de Miranda.
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