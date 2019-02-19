A partir de amanhã, Jardim recebe Carreta da Saúde

Jardim receberá na quarta-feira (20), a carreta do “Projeto Roda Hans”, que oferecerá a população de forma gratuita, até a quinta-feira (21), exames e orientações para detectar e prevenir casos de hanseníase.

Ontem (18), servidores da secretaria de saúde de Jardim e cidades da microrregião (Bonito, Bela Vista, Guia Lopes e Caracol) participaram de uma oficina de capacitação, para atuarem nos atendimentos durante a passagem da carreta por esses municípios.

A capacitação aconteceu no Centro de Convenções Oswaldo Fernandes Monteiro e foi ministrada por Rossilene Cruz, médica especialista em dermatologia e doutora em doenças tropicais e infecciosas.

De acordo com secretária municipal de Saúde Marcelly Trindade Freitas, a mobilização é comandada pelo Ministério da Saúde e desenvolvida no Mato Grosso do Sul pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com as secretarias municipais de saúde. “A ação tem como objetivo de mobilizar a população para ir até a carreta, onde são disponibilizados os procedimentos de prevenção à detecção a hanseníase”, explica.

A carreta da saúde – Rodo Hans estará em Jardim dias 20 e 21 de fevereiro, no Posto Central Nestor Pereira. Rua Antônio Pinto Pereira, nº 430 – Vila Angélica

Os atendimentos serão realizados nos seguintes horários: pela manhã das 08h às 11h e das 13h às 16h. Quem procurar o atendimento na carreta deverá apresentar o RG e o cartão SUS. Para mais informações, procure o agente de saúde do seu bairro.