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PM deflagra operação para garantir Carnaval seguro em Bodoquena

Pelo menos 1,5 mil foliões devem passar pela cidade até a terça-feira (5)

Guilherme Henrique

Publicado em 04/03/2019 às 07:50

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A Policia Militar deflagrou no sábado (2) operação para garantir a segurança de quem vai participar da Folia Serrana em Bodoquena, evento alusivo as festividades carnavalescas, que segue até a terça-feira (5). Pelo menos 1,5 mil foliões devem passar pela cidade.

Segundo divulgado pela assessoria de comunicação, a festa contará com o apoio na segurança pública de todo o efetivo da Policia Militar do 3º pelotão da 1ª Companhia Independente de Bonito e com o reforço dos policiais militares da Capital e Polícia Rodoviária Estadual.

A PRE foi solicitada para fiscalização das estradas e rodovias em virtude do aumento do tráfego e como forma de coibir motoristas alcoolizados, evitando assim possíveis acidentes. Todo o efetivo foi empregado, juntamente com os Oficiais Comandantes da Policia Militar, na radiopatrulha 24h, moto patrulhamento e policiamento a pé, intensificando.

A Polícia Militar se fez presente em parceria com policiais civis e Conselheiras Tutelares, com intuito de gerar maior segurança, garantindo a todos os foliões tranquilidade.

*Com informações de Francis Leone

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