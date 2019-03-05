Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:36

Buscar

Últimas notícias
X

Folia

Carnaval de Bodoquena continua nesta terça com matinê a partir das 16h

Animado, o Carnaval de Bodoquena teve até concurso da Coxinha de 1 quilo

Guilherme Henrique

Publicado em 05/03/2019 às 09:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Carnaval de Bodoquena continua nesta terça-feira (5) com matinê a partir das 16h. A programação se estendeu noite a dentro e a festa está programada para acabar só as 2h.

Animado, o Carnaval de Bodoquena teve até concurso da Coxinha de 1 quilo. O concurso ocorreu na noite de sábado.

Segundo a "Cris" como é conhecida pelos Bodoquenenses, o filho procurava uma forma diferente de atrair clientes para sua barraca "Delícias da Cris" no Carnaval.

 Baseado em uma versão que já realizada em outros lugares, o rapaz resolveu apresentar a ideia para a organização do evento, que de pronto aceitou promover as disputas no palco.



Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo