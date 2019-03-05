Carnaval de Bodoquena continua nesta terça com matinê a partir das 16h

O Carnaval de Bodoquena continua nesta terça-feira (5) com matinê a partir das 16h. A programação se estendeu noite a dentro e a festa está programada para acabar só as 2h.

Animado, o Carnaval de Bodoquena teve até concurso da Coxinha de 1 quilo. O concurso ocorreu na noite de sábado.

Segundo a "Cris" como é conhecida pelos Bodoquenenses, o filho procurava uma forma diferente de atrair clientes para sua barraca "Delícias da Cris" no Carnaval.

Baseado em uma versão que já realizada em outros lugares, o rapaz resolveu apresentar a ideia para a organização do evento, que de pronto aceitou promover as disputas no palco.







