Adolescente é apreendida após esfaquear jovem em Bonito

Região
Caso aconteceu ontem perto do Balneário Municipal
Policiais militares apreenderam ontem (5) uma adolescente de 15 anos suspeita de esfaquear uma jovem de 20 anos em Bonito.
Segundo divulgado pela PM, o fato ocorreu perto do Balneário Municipal. As duas tem uma rixa antiga e se cruzaram no passeio, onde se iniciou a discussão e em seguida agressões.
A adolescente infratora estava com uma faca de serra de cozinha e desferiu quatros golpes na vítima, em diferentes regiões do corpo.
A vítima foi socorrida para o hospital da cidade. O estado de saúde dela não foi informado. Guardas municipais apreenderam a adolescente até a chegada da PM.
Por fim a adolescente infratora com o acompanhamento de sua mãe, foi encaminhada para delegacia.
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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