Adolescente é apreendida após esfaquear jovem em Bonito

Policiais militares apreenderam ontem (5) uma adolescente de 15 anos suspeita de esfaquear uma jovem de 20 anos em Bonito.

Segundo divulgado pela PM, o fato ocorreu perto do Balneário Municipal. As duas tem uma rixa antiga e se cruzaram no passeio, onde se iniciou a discussão e em seguida agressões.

A adolescente infratora estava com uma faca de serra de cozinha e desferiu quatros golpes na vítima, em diferentes regiões do corpo.

A vítima foi socorrida para o hospital da cidade. O estado de saúde dela não foi informado. Guardas municipais apreenderam a adolescente até a chegada da PM.

Por fim a adolescente infratora com o acompanhamento de sua mãe, foi encaminhada para delegacia.