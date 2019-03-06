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Bodoquena

Passarela sobre o rio Salobra está liberada e prefeitura aguarda construção de ponte

Em dezembro do ano passado, a ponte que existia foi derrubada com a passagem de um caminhão

Renan Nucci

Publicado em 06/03/2019 às 14:58

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O tráfego está liberado na passarela sobre o rio Salobra, no município de Bodoquena. A estrutura que havia sido danificada por uma cheia na semana passada, passou por manutenção feita pela Prefeitura Municipal e está em boas condições.

De acordo com Ramão Aparecido Ribeiro da Silveira, encarregado pela construção da passarela junto ao município, as cabeceiras foram refeitas, com reforço de cabo de aço, e agora é aguardado o início da construção de uma ponte de concreto.

“Em um dia e meio já havíamos liberado a passarela, agora está tranquilo, com tráfego normal, e aguardamos a chegada da ponte de concreto, que deve ser construída dentro de três meses”, definiu. Em dezembro do ano passado, a ponte foi derrubada com a passagem de um caminhão, deixando turistas ilhados na região.

 

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