Suspeito de estuprar menino em Bodoquena trabalhava com o pai da vítima

O homem de 29 anos suspeito de estuprar um menino de 13 anos trabalhava na empresa do pai da vítima, informou a Policia Militar. O caso aconteceu na segunda-feira (4) dentro de casa alugada para o carnaval em Bodoquena.

Conforme o comandante da PM de Bodoquena, o tenente André Luís Leonel Andrea, suspeito e vítima são de Campo Grande. “A casa foi alugada por um grupo de pessoas, entre elas suspeito, adolescente e a mãe dele, todos da Capital. A mãe do menino nos contou que o homem trabalhava na empresa do seu marido e que ele inclusive frequentava a residência do casal, pois era de confiança”, detalhou o tenente.

Questionada, a mãe do menino afirma que nunca desconfiou de nada, além disso a própria vítima também informou que antes deste ocorrido também nunca havia ocorrido nada semelhante por parte do suspeito.

O caso - Policiais militares foram chamados pela mãe da vítima. Ela informou que o filho de 13 anos havia sido vítima de estupro em uma residência alugada na região Central.

No local, os militares localizaram o suspeito de 29 anos, que já estava detido pelos outros ocupantes da casa.

Conforme apuração da PM, a vítima estava deitada na cama mexendo no celular, quando o suspeito entrou no quarto e passou a dizer frases sexuais e acariciar o corpo do menino. O garoto se recusou e tentou escapar do criminoso, mas acabou estuprado.

Uma testemunha do crime, um homem de 41 anos, estava com um mandado de prisão em aberto e também foi preso.

*Com informações de Ricardo Flores