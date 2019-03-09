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Turismo

Cresce a oferta de cruzeiros fluviais de ecoturismo no Pantanal de MS

O produto será oferecido todos os anos de novembro a fevereiro

Renan Nucci

Publicado em 09/03/2019 às 07:39

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Diversificar e qualificar a oferta turística dos cruzeiros fluviais de Mato Grosso do Sul. Com esse intuito foi lançado, em Corumbá, o “Cruzeiro Pantanal – Água” e a Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS) foi convidada, juntamente com outros profissionais do mercado, entre operadores e jornalistas especializados, para uma viagem de apresentação e validação. O produto será oferecido todos os anos de novembro a fevereiro, fomentando um período sempre afetado pela sazonalidade quando não há oferta de cruzeiros de pesca por causa da época de reprodução dos peixes.

Os cruzeiros fluviais diversificam a oferta de produtos turísticos de Mato Grosso do Sul e oferecem aos turistas roteiros que propõem experiências marcantes, com estadia a bordo de barco hotel cinco estrelas, projetado para oferecer comodidade e requinte aos clientes. A gastronomia oferecida é a pantaneira e de fronteira, com sistema all inclusive. O barco oferece também duas unidades habitacionais adequadas para pessoas com deficiência. O cruzeiro ainda conta como diferencial o atendimento de toda a tripulação.


As experiências vividas nos quatro dias de cruzeiro são marcantes e incluem conhecer parte da história de Corumbá através de música e poesia, navegar pela majestosa e imponente Serra do Amolar, conhecer vestígios dos primeiros povos do Pantanal, conviver e se encantar com o conhecimento das comunidades ribeirinhas e, por fim, se energizar em águas cristalinas encontradas no meio do Pantanal sul-mato-grossense.

Além de tudo isso, o turista ainda é surpreendido com um passeio de barco para contemplar o espetacular pôr-do-sol pantaneiro a bordo de um barco com capacidade para no máximo cinco pessoas, ao som de música clássica ao vivo e, de volta ao cruzeiro, uma festa de despedida com muita música e comidas típicas. Uma experiência para guardar para sempre na memória.

Cruzeiros fluviais

O Mato Grosso do Sul possui várias opções de cruzeiros fluviais de experiência e de pesca na região turística do Pantanal. Os cruzeiros são ótimas opções de conhecer o Pantanal de forma interativa e contemplativa, em embarcações com infraestrutura e conforto.

É importante lembrar que no Mato Grosso do Sul a pesca não poder ser praticada durante a piracema, que acontece de novembro a fevereiro. Mesmo fora desse período, é necessário seguir a legislação e possuir licença de pesca. Consulte seu agente de viagens e viva todos os encantos do Pantanal e seus cruzeiros fluviais.

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