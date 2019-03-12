MPF convoca audiência pública sobre barragens de mineração em Corumbá e Ladário

O Ministério Público Federal (MPF) promoverá, no dia 3 de abril, audiência pública para debater riscos e medidas preventivas relacionados às barragens de mineração localizadas no município de Corumbá (MS). O evento será realizado no auditório Salomão Baruki do campus Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a partir das 18h30.

A audiência pública terá os seguintes objetivos: apresentar para a população e para as autoridades públicas a estrutura e os métodos construtivos das barragens existentes na região; expor as medidas que vêm sendo adotadas para ampliar a segurança dessas barragens; explanar os estudos de ruptura e os planos de emergência adotados pelas empresas; e esclarecer as dúvidas da sociedade civil, das autoridades públicas e da academia sobre a temática.

O evento será aberto ao público. Representantes da Vale e da Vetorial já confirmaram presença, além de professores e pesquisadores da UFMS. A procuradora da República Maria Olívia Pessoni Junqueira presidirá a audiência, que será realizada com apoio da UFMS.