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Corumbá

MPF promoverá reunião para discutir exercício de direitos religiosos no Parque Piraputangas

Encontro está agendado para o dia 29 de março, no auditório da prefeitura de Corumbá

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2019 às 16:33

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O Ministério Público Federal (MPF) em Corumbá (MS) promoverá, no dia 29 de março, reunião com as comunidades religiosas que realizam cultos no Parque Natural Municipal de Piraputangas, e com representantes da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a fim de discutir questões relativas à realização de atividades religiosas no local.

O objetivo da reunião é ouvir e discutir com todos os interessados o uso da unidade de conservação, que tem por finalidade proteger o meio ambiente, mas também é considerada um importante local de culto religioso, notadamente para as comunidades que professam religiões afro-brasileiras.

A reunião está marcada para as 8h30 do dia 29 de março, no auditório da Prefeitura de Corumbá (Rua Gabriel Vandoni de Barros, 1). A participação será aberta a todos os interessados.

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