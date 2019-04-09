Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:37

Buscar

Últimas notícias
X

Região

Seca fora de época tranquiliza produtores rurais no Pantanal

Pantaneiros mantêm gado no pasto e esperam cheia com pouca influência sobre pecuária

Renan Nucci

Publicado em 09/04/2019 às 11:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Embrapa Pantanal ainda não se pronunciou em relação ao comportamento das águas esse ano no Pantanal, contudo o ambiente seco onde ocorreram inundações anteriormente e o pouco volume do Rio Paraguai prenunciam a ocorrência de uma  cheia pequena nas regiões de Corumbá e Porto Murtinho. Na Nhecolândia, maior centro de pecuária, que recebe águas do Taquari, Rio Negro, Abobral, Miranda e Aquidauana, os fazendeiros mantêm o gado no pasto.

“Apesar das chuvas, que beneficiam o Pantanal, está muito seco e tudo indica que teremos um ano tranquilo”, afirmou Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá, município que detém o segundo maior rebanho de bovinos do Brasil, estimado em 1,9 milhão de cabeças. Segundo ele, o período atual está muito diferente dos anos anteriores devido ao atraso das chuvas, que ocorrem com maior intensidade entre dezembro e fevereiro.

Os pantaneiros aguardam um ano sem grande cheia, mas esperam o movimento das águas em abril para terem essa certeza. “Não tem como prever com as mudanças climáticas”, explicou Luciano Leite. Com propriedade no Paiaguás, ao Norte do Pantanal de Corumbá, o fazendeiro Martins relata que ocorre uma seca não normal, citando o baixo volume de água no Corixão, no centro da Nhecolândia. “Mas abril tem nos surpreendido, é melhor aguardar”, observou.

Em fevereiro de 2018, os transbordamentos dos rios Miranda e Aquidauana causaram grande cheia na Nhecolândia, quebrando pontes e obrigando a retirada de milhares de cabeças de gado pela MS-184 (Estrada-Parque) ou pelos campos inundados. Esse ano, os pastos estão secos. O Aquidauana, que atingiu 10,42 metros em 2018, não passou do nível de alerta (6 metros) no mês passado. Os rios Abobral e Rio Negro estão com níveis abaixo do normal.

CHEIA

As inundações que ocorreram em Porto Murtinho, no extremo sudoeste, são resultantes das fortes precipitações, que chegaram a 500 milímetros em uma semana. A região é a última a sofrer uma eventual cheia, em meados do ano. As chuvas, no entanto, elevaram o nível do Rio Paraguai em 2,12 metros na cidade em apenas cinco dias, atingindo 6,57 metros no dia 25 de março. Ontem, a marca do rio era de 5,78 metros, 79 centímetros inferior, em declínio.

A subida rápida do Rio Paraguai também foi influenciada pelo transbordando do Apa, seu afluente. Os pantaneiros de Murtinho informaram que as fortes chuvas chegaram depois de 90 dias de estiagem, causando inundações na área urbana da cidade, e está previsto uma frente fria vinda da Patagônia argentina. O presidente do sindicato rural local, Italívio Coelho Neto, não atendeu a reportagem para relatar a situação naquela região, que voltou ao normal.

A maior cheia da história ocorreu em abril de 1988, quando o rio Paraguai, atingiu a marca de 6,64 metros na régua de Ladário, superando os 6,62 m de maio de 1905.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo