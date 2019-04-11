Cliente ganha na justiça indenização de R$ 10 mil após ficar sem energia elétrica

Após quatro dias sem energia elétrica uma cliente ganhou na justiça indenização de R$ 10 mil por danos morais. Ela alega prejuízos após uma forte chuva que atingiu a região rural de Sidrolândia.

A consumidora aponta que perdeu diversos alimentos no freezer, assim como os produtos perecíveis da geladeira depois que a concessionária não apareceu na região para resolver o problema.

A concessionária Energisa alegou que o serviço foi suspenso devido à tempestade, o que dificultou o deslocamento das equipes.

No entanto, na conclusão do relator do processo, o desembargador Divoncir Schreiner Maran, a empresa não mencionou a extensão da rede de energia elétrica até chegar à residência da cliente e não provou quais serviços foram feitos no conserto, por isso não há motivo para retirar a condenação de pagamento da indenização.