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Prefeitura de Corumbá abre processo seletivo para técnicos de saúde

São 15 vagas para atuar na Secretaria Municipal de Saúde

Thailla Torres

Publicado em 11/04/2019 às 15:11

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A Prefeitura de Corumbá vai contratar 15 técnicos de Serviços de Saúde I (atendimento e recepção) para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. O edital do processo seletivo simplificado foi publicado no DIOCORUMBÁ da segunda-feira, 8de abril, e as inscrições começam no dia 15 de abril e terminam na quarta-feira, dia 17.

A ficha de inscrição e a ficha de currículo (edital 07 2) podem ser baixadas aqui. Os interessados devem procurar a Escola de Governo, localizada na Rua Colombo, n°1766 – Centro, das 7h30 às 13h30. Os candidatos devem apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio e disponibilidade de horário.

O candidato não pode possuir vínculo com a administração pública Municipal, Estadual e/ou Federal, com exceção dos casos previstos em Lei. A contratação temporária é pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 horas semanais. 

São atribuições do cargo: recepcionar pacientes, preenchendo dados pessoais em prontuários e encaminhando-os para consulta; triar a clientela, mantendo controle e atualização das informações, preenchendo formulários, prontuários, carteiras de vacinação e controle de saúde, efetuando aprazamento, lançando dados em formulários apropriados via sistema de informação, fazendo agendamento e encaminhamento aos serviços de saúde disponíveis e compatíveis;

Atender pós-consulta os pacientes, orientando conforme prescrição médica e prestando informações gerais sobre cuidados básicos de saúde; e executar outras tarefas correlatadas. O vencimento base é de R$ 1.104,73.

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