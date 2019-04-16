Agricultura familiar se destaca no desenvolvimento de Sidrolândia

O município de Sidrolândia foi o primeiro a implantar o Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS em parceria com a gestão pública para alavancar a economia local por meio de ações estratégicas definidas juntamente com a sociedade. A força da população agrícola do município, que conta com aproximadamente um terço da população, residente na zona rural definiu o eixo estratégico do programa, a agricultura familiar.

Um dos primeiros resultados do programa, o Mapa de Oportunidades forneceu informações sociais e econômicas, bem como os potenciais de investimento do município. Esse material apresenta um novo olhar para as oportunidades de negócios na cidade, destacando informações da geração de empregos, do número de empresas, comportamento de compras e consumo do cidadão de Sidrolândia.

Compras públicas

Utilizar o poder de compras públicas do município em prol desse desenvolvimento local é outra ação que a gestão pública se empenha em realizar. Em 2019, aproximadamente R$780 mil reais serão adquiridos em gêneros alimentícios produzidos pelos agricultores familiares e empreendedores rurais, em atendimento a alimentação escolar da rede pública de ensino. Além do mais, está previsto a inclusão de gêneros alimentícios da agricultura familiar nas secretarias de Saúde e Assistência Social.

Da mesma forma, a intenção da gestão pública também é ampliar a contratação das empresas sediadas no município. Para tanto, serão adotados editais que darão tratamento diferenciado e favorecido ao comércio local. São supermercados, minimercados, varejistas em geral, empresas de comércio de material de construção, papelarias, entre tantos outros, que terão a oportunidade de participar dos processos licitatórios, onde serão concedidos os benefícios previstos na LC 123/2006.

Empreendedorismo e desburocratização

Visando conectar o empreendedor à gestão municipal, facilitar a abertura de empresas e oferecer serviços ao Microempreendedor Individual (MEI), a Sala do Empreendedor, também é um dos focos do Cidade Empreendedora. O local reúne diversos serviços de interesse dos empreendedores, principalmente, de microempreendedor individual, tais como orientações gerais, abertura, baixa, emissão de boletos, parcelamentos, declaração anual, palestras, cursos e treinamentos.

No viés da desburocratização, o município recebeu ações voltadas a tornar mais eficiente e eficaz os processos de abertura de empresas no município, promoveu reuniões para realizar o levantamento inicial de prazos para abertura de empresas e também reuniu os técnicos da Prefeitura envolvidos nesse processo para um workshop sobre a Redesimples, o sistema informatizado reúne todos os passos para registro e formalização de pessoas jurídicas.

Cultura Empreendedora e Inovação

Como o empreendedorismo é uma das competências essenciais para o novo mercado de trabalho, dentro do eixo cultura empreendedora, 47 professores e 1739 alunos foram alcançados pela capacitação do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) para o ensino fundamental e a aplicação com alunos do 1º ao 9º ano. Além disso, o empreendedorismo voltado para projetos sociais com o Crescendo e Empreendendo, atendeu 200 alunos e 55 professores.

Plano de Desenvolvimento

O Plano de Desenvolvimento Econômico foi elaborado de forma participativa com a colaboração de gestores públicos, associações de agricultores, sindicatos, empresários e representantes de instituições como o Ministério da Agricultura e a Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário e a Agraer, visando desenvolver ações nos blocos econômico, ambiental e social do setor escolhido.

Dentre as ações do bloco econômico, destaca-se a promoção da qualificação empreendedora nas organizações associativas rurais, enquanto no bloco social podemos evidenciar o fomento a grupos de mulheres, jovens e idosos na produção de artesanatos nos assentamentos. Por último, no bloco ambiental o município quer se tornar referência estadual em sementes crioulas e mudas nativas.

Cidade Empreendedora

Os interessados em conhecer mais sobre a metodologia do Cidade Empreendedora e detalhes dos trabalhos realizados em Mato Grosso do Sul devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae pelo telefone 0800 570 0800 ou ainda pelo site: www.sebraecidadeempreendedora.com.br.