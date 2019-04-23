Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:38

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Homem sofre queimaduras de 2º grau ao cozinhar em fogareiro adaptado

Vazamento de gás provocou chamas que atingiram pelo menos sete parte do corpo da vítima

Thailla Torres

Publicado em 23/04/2019 às 17:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem, de 58 anos, sofreu queimaduras de 1º e 2 º graus após um incêndio provocado por vazamento de GLP, na tarde de ontem (22), em Corumbá – distante 419 quilômetros da Capital. A vítima estava em casa, na Rua José Sabino da Costa, bairro Generoso, e cozinhava no momento em que tudo aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador relatou que usava um fogareiro adaptado em um botijão de gás, quando as chamas começaram a sair. Com o objetivo de controlar o fogo, o homem tentou deitar o botijão, provocando uma explosão.

As chamas atingiram o rosto, região do tórax, abdômen, braço, antebraço e ombro esquerdo, além dos joelhos da vítima. Militares foram acionados e as chamas já haviam sido controladas no momento da chegada da equipe.

Os primeiros socorros foram realizados ainda no local e, logo em seguida, o morador foi levado para o pronto-socorro do município. Devido aos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa local, onde segue internado na enfermaria.

Os bombeiros orientam que, em caso de vazamento com fogo, se possível, o registro de gás deve ser fechado e o local abandonado imediatamente. A chave geral da eletricidade deve ser desligada e a equipe do Corpo de Bombeiros acionada. O número de emergência é o 193.  (Com informações do Campo Grande News)

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo