Homem sofre queimaduras de 2º grau ao cozinhar em fogareiro adaptado

Homem, de 58 anos, sofreu queimaduras de 1º e 2 º graus após um incêndio provocado por vazamento de GLP, na tarde de ontem (22), em Corumbá – distante 419 quilômetros da Capital. A vítima estava em casa, na Rua José Sabino da Costa, bairro Generoso, e cozinhava no momento em que tudo aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o morador relatou que usava um fogareiro adaptado em um botijão de gás, quando as chamas começaram a sair. Com o objetivo de controlar o fogo, o homem tentou deitar o botijão, provocando uma explosão.

As chamas atingiram o rosto, região do tórax, abdômen, braço, antebraço e ombro esquerdo, além dos joelhos da vítima. Militares foram acionados e as chamas já haviam sido controladas no momento da chegada da equipe.

Os primeiros socorros foram realizados ainda no local e, logo em seguida, o morador foi levado para o pronto-socorro do município. Devido aos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa local, onde segue internado na enfermaria.

Os bombeiros orientam que, em caso de vazamento com fogo, se possível, o registro de gás deve ser fechado e o local abandonado imediatamente. A chave geral da eletricidade deve ser desligada e a equipe do Corpo de Bombeiros acionada. O número de emergência é o 193. (Com informações do Campo Grande News)