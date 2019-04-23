Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 21:38

Buscar

Últimas notícias
X

Pantanal

Líderes do Pantanal do MS constituirão Agência de Desenvolvimento Regional Movimenta Pantanal

O programa de integração favorece a formação de uma rede de cooperação regional, facilitando a prospecção de parceiros para melhor economia

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2019 às 09:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Construir junto com todas as lideranças locais uma estratégia de desenvolvimento sustentável e qualificado para a região, com ações que gerem um processo de modernização e dinamização econômica face aos grandes incentivos que regiões vizinhas vêm vivenciando é um dos principais objetivos do Programa LIDER Pantanal MS – Liderança para o Desenvolvimento Regional. 

Nos dias 25 e 26 de abril, os integrantes participarão do Fórum II – Monitoramento dos Compromissos Regionais, das 8h às 18h, e da Assembleia Geral de constituição da Agência de Desenvolvimento Regional Movimenta Pantanal, que acontecerá às 9h, dentro da programação do Fórum II, na sede do Sebrae MS, em Campo Grande.

Os 12 municípios brasileiros que participam da Agência de Desenvolvimento Regional são: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim Miranda, Jardim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Sonora.

Segundo a gestora do Programa LIDER do Sebrae /MS, Márcia Rocha, os eixos estratégicos do desenvolvimento foram definidos pelo grupo de líderes da região, formado por prefeitos, secretários municipais de desenvolvimento, planejamento e administração, representantes de associações empresariais, consórcios, federações, sindicatos rurais, empresários, universidades e outras instituições do terceiro setor.

Na definição dos eixos estratégicos foram considerados os aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos, éticos, culturais e territoriais, visando identificar as potencialidades e desafios, para proposição de estratégias e ações para o desenvolvimento da região do Pantanal. Os eixos estratégicos selecionados foram Agronegócio, Indústria, Turismo, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente.

O Programa LIDER possui como princípio metodológico, a convocação de lideranças dos municípios da região para um projeto de integração, favorecendo a formação de uma rede de cooperação regional. Com isso, a região torna-se um importante e forte eixo econômico, facilitando-a prospecção de novas parcerias, melhorando a economia do território.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Ribas do Rio Pardo

Guarda Civil é preso por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental

Saúde

Governo habilita Centro de Hemodiálise em Bataguassu

Operação Excesso de Defesa

Advogados são alvos de operação suspeitos de coagir vítima

Investigação da Política Civil apontou irregularidades

Mais um

Com servidor infectado, Detran de Iguatemi fecha por sete dias

Publicidade

Luxo

Aglomeração, som alto e direção: dono de Porsche irrita moradores e provoca barraco no Damha

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo