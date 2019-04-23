Líderes do Pantanal do MS constituirão Agência de Desenvolvimento Regional Movimenta Pantanal

Construir junto com todas as lideranças locais uma estratégia de desenvolvimento sustentável e qualificado para a região, com ações que gerem um processo de modernização e dinamização econômica face aos grandes incentivos que regiões vizinhas vêm vivenciando é um dos principais objetivos do Programa LIDER Pantanal MS – Liderança para o Desenvolvimento Regional.

Nos dias 25 e 26 de abril, os integrantes participarão do Fórum II – Monitoramento dos Compromissos Regionais, das 8h às 18h, e da Assembleia Geral de constituição da Agência de Desenvolvimento Regional Movimenta Pantanal, que acontecerá às 9h, dentro da programação do Fórum II, na sede do Sebrae MS, em Campo Grande.

Os 12 municípios brasileiros que participam da Agência de Desenvolvimento Regional são: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim Miranda, Jardim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Sonora.

Segundo a gestora do Programa LIDER do Sebrae /MS, Márcia Rocha, os eixos estratégicos do desenvolvimento foram definidos pelo grupo de líderes da região, formado por prefeitos, secretários municipais de desenvolvimento, planejamento e administração, representantes de associações empresariais, consórcios, federações, sindicatos rurais, empresários, universidades e outras instituições do terceiro setor.

Na definição dos eixos estratégicos foram considerados os aspectos econômicos, sociais, ambientais, políticos, éticos, culturais e territoriais, visando identificar as potencialidades e desafios, para proposição de estratégias e ações para o desenvolvimento da região do Pantanal. Os eixos estratégicos selecionados foram Agronegócio, Indústria, Turismo, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente.

O Programa LIDER possui como princípio metodológico, a convocação de lideranças dos municípios da região para um projeto de integração, favorecendo a formação de uma rede de cooperação regional. Com isso, a região torna-se um importante e forte eixo econômico, facilitando-a prospecção de novas parcerias, melhorando a economia do território.