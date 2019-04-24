Com rios entupidos por vegetação ribeirinhos do Pantanal de MS são levados para médico de helicóptero

O excesso de vegetação nos rios “Negrinho” e “Taquari”, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá, tem feito com que ribeirinhos que precisam de atendimento médico sejam socorridos de helicóptero. Só entre domingo (21) e terça-feira (23), dois bebês foram transportados. Em situações normais de navegabilidade, o socorro é feito pelo Corpo de Bombeiros, em barcos.

Na tarde de domingo, um bebê de 4 meses foi socorrido pela aeronave da Marinha com quadro de infecção intestinal havia uma semana. Do heliponto na área urbana até o pronto-socorro, o transporte foi feito pelos bombeiros.

Na tarde de terça-feira, o resgate foi a um menino de 11 meses com febre alta havia três dias, fraqueza e suspeita de pneumonia.

Os dois rios pantaneiros estão entupidos por baceiros há meses. Diversas embarcações com moradores, turistas e gado já ficaram presos por dias em meio ao excesso de vegetação. E devido à dificuldade de navegação na região, o socorro a estas pessoas e barcos demorou a chegar. (Com informações de Bonito Informa)