Depois de bater a cabeça durante jogo de futebol, adolescente morre

Adolescente de 15 morreu na quarta-feira, em Corumbá, depois de sofrer traumatismo craniano ao bater a cabeça durante uma partida de futebol. O acidente ocorreu no sábado, quando a vítima jogava como goleiro.

O garoto foi socorrido e levado a uma unidade de saúde, onde foi atendido e liberado. Reclamando de dores, voltou a procurar ajuda médica, mas foi novamente liberado. Só na terceira vez é que perceberam a gravidade e o colocaram no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Corumbá.

A equipe médico o diagnosticou com traumatismo craniano. Ele foi internado na terça-feira com insuficiência respiratória e na manhã de quarta-feira teve parada cardíaca, morrendo por volta das 11h40. O corpo foi sepultado na quinta-feira.