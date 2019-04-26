Prêmio Destaque Mulher 2018 vai ser entregue na segunda-feira, dia 29

O Prêmio Destaque Mulher 2018 será entregue na segunda-feira, 29 de abril. A iniciativa é do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em parceria com a Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos.

Realizado desde 2008, a edição deste ano vai premiar 11 mulheres. Pela primeira vez, um homem será homenageado. O reconhecimento se dá em razão de contribuir para a diminuição das desigualdades de gênero, promovendo ações de enfrentamento à violência contra a mulher e que visam maior participação feminina na sociedade.

A premiação será entregue às 08 horas, no salão de eventos da 1ª Subseção da OAB/Corumbá, localizada na rua América, 1951.