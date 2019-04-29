Bezerra nasce com duas cabeças em chácara no interior de MS

Curioso
Embora sejam raras essas situações, não é a primeira vez que acontece neste ano
Na tarde de domingo (28), na chácara Santa Virgínia, na Colônia Buriti, em Coxim, uma vaca deu à luz um bezerro de duas cabeças.
Conforme o portal Edição MS, a família ajudou no nascimento após ver a dificuldade do animal. Segundo a família, o filhote nasceu morto.
Rara, a anomalia é causada por cruzamento entre parentes e ocorre por erro na divisão do óvulo ou mesmo por separação incompleta no caso da gestação de gêmeos univitelinos. Por conta da difícil alimentação ou existência de outras anomalias em órgãos internos, animais com duas cabeças, geralmente, não sobrevivem por mais que algumas horas.
Embora sejam raras essas situações, não é a primeira vez que acontece neste ano em Mato Grosso do Sul. Em janeiro, na região do Barreirão – em Bandeirantes, uma vaca deu à luz um bezerro com duas cabeças completas. O animal nasceu vivo, mas morreu logo em seguida.
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