Felipe solicita ao DNIT reparos emergenciais no trecho da BR-267 entre Jardim e Porto Murtinho

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou reivindicação ao superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito) em Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Nogueira, solicitando reparos emergenciais no trecho da BR-267 que interliga os municípios de Porto Murtinho e Jardim.

Em seu requerimento, Felipe Orro ressalta que o constante tráfego de veículos pesados na rodovia resultou em danos na pista, aumentando o risco de acidentes.

"Nos últimos meses, o terminal portuário de Porto Murtinho aumentou o fluxo de escoamento de produção agrícola, o que eleva o número de caminhões e carretas que trafegam na BR-267. Por conta disso, o asfalto passou a ceder em diversos pontos no trecho entre Porto Murtinho e Jardim, resultando inclusive em acidentes", esclareceu Felipe Orro.

O deputado enaltece a necessidade de medidas emergenciais para recuperar os pontos danificados na BR-267. "É preciso agir com rapidez para evitar que novos acidentes venham a ocorrer, colocando vidas em perigo".

O superintendente pontuou que o DNIT abrirá contratação de empresa que será responsável pela realização de reparos neste trecho da BR-267.