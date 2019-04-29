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Funtrab abre mais de 40 vagas para trabalhar em frigorífico da capital

Renan Nucci

Publicado em 29/04/2019 às 09:56

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Nesta semana, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) seleciona candidatos com experiência para preencher 41 vagas de frigorífico na Capital. Confira as ocupações, número de vagas e requisitos:

Auxiliar de limpeza (2 vagas) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira. Será responsável pela distribuição de uniformes aos colaboradores, zelar pelo patrimônio da empresa efetivando a conservação do pátio toaletes e demais estruturas prediais. O salário é de R$ 1.080,00 mais vale-transporte.

Auxiliar de linha de produção (19 vagas) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira. Serão 19(dezenove)vagas sendo 6(seis)para auxiliar de produção de máquina a vácuo; 04(quatro)de auxiliar de produção de embalagem primária; 01(uma) auxiliar de produção de máquina skinner; 02(duas) auxiliar de produção de embalagem secundária; 01(uma)auxiliar de produção de montagem de pallets; 01(uma)auxiliar de produção estoquista; 01(uma)auxiliar de produção guardador de carcaças; 01(uma)auxiliar de produção para lavagem de caixas e carretilhas e 01(uma)auxiliar de produção para descarte de despojos. O salário é de R$ 1.080,00 mais vale-transporte.

Balanceiro (2 vagas) – Ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função. Serão 2 (duas)vagas sendo 01(uma)para balanceiro de produção para realizar pesagem de produção(carne desossada) e 01(uma)para balanceiro de tendal para realizar pesagem de mercadorias(carne com osso)e também realizar pesagens nas expedições de carne com osso e caixaria. O salário é de R$ R$ 1.552,50 mais vale-transporte.

Desossador (8 vagas) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função (dianteiro,traseiro e ponta de agulha), para realizar desossa de peças bovinas. O salário é de R$1.600,00 mais vale-transporte.

Inspetor de linha de produção (1 vaga) – ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para responder ao fiscal federal agropecuário, responsável pela planta, realizar rotinas da área(acompanhamento de produção carregamentos e demais atividades). O salário é de R$ R$ 1.500,00 mais vale-transporte.

Lombador em matadouro (2 vagas) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para auxiliar carga e descarga de mercadorias(carne com osso, dianteiro/traseiro/ponta de agulha). Salário de R$ 1.500,00 mais vale-transporte.

Operador em Caldeira(1 vaga) – Ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para operar caldeira. É imprescindível ter curso profissionalizante na área. O salário é de R$ 2.253,49 mais vale-transporte.

Retalhador de carne (4 vagas) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para realizar refile de peças bovinas(contra filé, acém, ponta de agulha). O salário é de R$ R$ 1.400,00 mais vale-transporte.

Serrador de parte dianteira (1 vaga) – Ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função para realizar serragem de peças (contra filé, acém e ponta de agulha). O salário é de R$ 1.600,00 mais vale-transporte.

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga) – Ter ensino médio completo e no mínimo, seis meses de experiência comprovada em Carteira na função. Será responsável pelo SESMT da filial Campo Grande, é necessário ter cursos profissionalizantes na área. Salário de R$ 2.000,00 mais vale-transporte.

Os interessados, que atendam aos requisitos acima descritos, devem realizar seu cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail. 

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