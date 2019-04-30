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Moradores do assentamento São Gabriel vai à prefeitura de Corumbá em busca de melhorias

O prefeito prometeu aos produtores rurais que a região vai receber diversos investimento

Thailla Torres

Publicado em 30/04/2019 às 15:32

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Uma comissão de moradores do assentamento São Gabriel, localizado às margens da BR-262, na área rural de Corumbá esteve nesta terça-feira, 30 de abril na Prefeitura de Corumbá em busca de melhorias.

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ricardo Ametlla, o secretário municipal de Saúde, Rogério Leite, e o secretário municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu, também participaram da reunião.

O prefeito prometeu aos produtores rurais que a região vai receber diversos investimentos do Executivo Municipal. “A Unidade de Saúde já foi licitada e a obra deve começar agora em maio. Também determinamos que as secretarias de Infraestrutura e Saúde façam o estudo para implantação de escola dentro do assentamento. Como essa obra não estava prevista no orçamento, vamos executá-la com recursos próprios do Município”, afirmou o prefeito.

A prefeitura também prometeu que as ações de recuperação das estradas vicinais que cortam toda aquela região serão iniciadas em breve. “Também vamos procurar a sede do IINCRA, em Campo Grande, para levar as outras demandas apresentadas pelas famílias que vivem nesse assentamento”, completou.

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