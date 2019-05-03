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Extorsão

Corumbaense envia fotografia pelado para amigo virtual e é ameaçado

“Amigo” pediu R$ 4 mil para não espalhar fotos

Thailla Torres

Publicado em 03/05/2019 às 16:00

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Um homem de 55 anos procurou a delegacia de polícia de Corumbá, depois de ser ameaçado por um amigo virtual de ter suas fotos íntimas espalhadas pela internet, nesta sexta-feira (3).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria recebido o convite pelo messenger por um amigo de nome Bachch, que durante a conversa pediu fotos nuas do homem, que as enviou deitado em sua cama.

A vítima ainda falou que em determinado ponto da conversa, Bachch teria pedido o valor de R$ 4 mil para não espalhar as fotos na rede social, o que foi negado, e amigo virtual teria colocado em seu perfil que a vítima estaria se masturbando para uma menina de 8 anos.

Ainda de acordo com a ocorrência, este fato seria corriqueiro na delegacia, já que o homem seria mais uma vítima de extorsão do autor.

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