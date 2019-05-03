Raio atinge porteiro da Santa Casa de Campo Grande durante temporal

Na Capital
Um dos porteiros da Santa Casa de Campo Grande sofreu uma descarga elétrica durante a chuva desta tarde de sexta-feira (3), por volta das 15h. O raio caiu na rua Rui Barbosa e acabou atingindo o funcionário.
De acordo com a assessoria de imprensa, o colaborador ocupa o posto na guarita do Ponto Socorro do hospital, por isso estava próximo da rua, sendo atingido quando o raio caiu.
A Santa Casa informou ainda que o rapaz, que não foi identificado, sofreu o choque, mas passa bem. Ele passará por um procedimento padrão, mesmo estando consciente e falando normalmente coma equipe médica.
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LUTO
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