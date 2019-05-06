Evento no Morro do Cruzeiro vai lembrar Dia Nacional de Combate ao Racismo

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, promove na próxima segunda-feira, 13 de maio, Missa Afro no Morro do Cruzeiro a partir das 18h30. O evento, executado pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, é alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Racismo.

O 13 de maio é a data em que se comemora em todo o país o Dia Nacional de Combate ao Racismo. É uma referência à assinatura da Lei Áurea em 1888, que aboliu formalmente a escravidão de negros no Brasil.