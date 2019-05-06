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TJ vai tentar acordo com donos de fazendas na região de Bonito

Audiência está prevista para o dia 23 com fazendeiros e o Ministério Público

Thailla Torres

Publicado em 06/05/2019 às 14:10

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O TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) marcou audiência no dia 23 para tentar a conciliação entre fazendeiros e MP/MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul).

O  desembargador Alexandre Bastos vai reunir, no Fórum de Bonito, a promotoria e denunciados por dano ambiental, como representantes das fazendas Monalisa e Rio Grande, apontadas como causadoras do turvamento do Rio da Prata; e da fazenda São Francisco, onde drenos secam o brejão do rio. Outras sete fazendas tiveram os representantes convidados porque estão nas áreas de influência do Rio da Prata.

“Registrando que o presente processo carrega na sua essência muito mais que uma demanda entre os proprietários/produtores e o parque estadual [MP], eis que tem por tema central a preservação de um dos maiores ativos ambientais do Estado, mais uma vez decido lançar mão do caminho da conciliação e da busca da efetividade da atuação jurisdicional. Em jogo, portanto, a transparência das águas de Bonito”, afirma o desembargador, no despacho que marcou a audiência para 23 de maio.

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