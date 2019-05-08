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Governo apresenta plano que promete concluir Aquário do Pantanal em um ano

Thailla Torres

Publicado em 08/05/2019 às 15:34

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O Governo estadual apresentou nesta quarta-feira o panorama da situação em que se encontra o Aquário do Pantanal, obra paralisada desde 2015, e o cronograma para sua conclusão com a anuência do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça.

No ocasião, foi anunciado que será criado um grupo de trabalho para fiscalizar a execução da obra, que transcorrerá dentro de um processo transparente na aplicação dos recursos.

Será aberto processo licitatório em cinco meses, de forma segmentada, com previsão de cinco frentes de trabalho. A previsão de conclusão do Aquário é de um ano, acentuando que a Seinfra já trabalha no complexo, edificado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, desde janeiro desse ano, com uma equipe formada por onze técnicos.

Cataratas assume gestão - Desde janeiro, segundo o secretário Murilo Zauith, a Seinfra trabalha dentro do Aquário redimensionando o projeto e testando os equipamentos já instalados, como os 32 tanques de peixes e o maquinário que vai movimentar cinco milhões de litros de água diariamente dentro do sistema. Ele adiantou que foi mantido o contrato com o Grupo Cataratas, para gestão do empreendimento, e toda a estrutura de acrílico importada dos Estados Unidos foi testada.

O diretor-presidente da Cataratas, Bruno Marques, participou da visita ao Aquário do Pantanal e disse que o grupo estima, no primeiro ano, a visitação de 500 mil pessoas ao complexo. Hoje, a empresa opera seis equipamentos, no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Fernando de Noronha, que recebem cinco milhões de pessoas anualmente.

O gerente no Brasil da empresa norte-americana, que fabricou os acrílicos, Vladimir Crespi, também esteve no evento e certificou que a estrutura montada há quatro anos está em perfeito estado de conservação. A empresa fez inspeção em março e concluiu que será preciso realizar um polimento nos painéis de acrílico nos tanques e na cúpula do aquário, a ser executado por uma equipe especializada.

O Aquário do Pantanal - O Centro de Pesquisas e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira – Aquário do Pantanal – contará com 32 tanques da ictiofauna do bioma (peixes e répteis) e um sistema de suporte à vida com condições reais do habitat, em uma área de 21.853 m², distribuídos em oito pavimentados. O objetivo é transformar o espaço em um centro de referência e visitação, com museu interativo, biblioteca, auditório, sala de exposição e laboratórios de pesquisa para estudantes, cientistas e pesquisadores.

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