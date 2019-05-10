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Dono do Correio de Corumbá, jornalista Farid Yunes morreu aos 66 anos

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 17:47

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O jornalista, radialista e empresário, Farid Yunes, de 66 anos, morreu nesta semana, em Corumbá. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro com insuficiência respiratória e não resistiu. O velório ocorreu nesta quinta-feira.

 Farid exerceu importantes cargos públicos na cidade, como de assessor de Governo e de comunicação institucional na Prefeitura Municipal de Corumbá, nas administrações dos prefeitos Dr. Hugo Costa, Dr. Fadah Gattass (segundo mandato) e do Dr. Ricardo Candia.

Uma de suas colunas era a “Coisas que Acontecem e Torpedos”. Aos domingos, todos esperavam a edição do Semanário para saberem das novidades e as "cutucadas” de Farid.

Como estudante, foi aluno do Colégio Salesiano de Santa Tereza de Corumbá, Colégio Maria Leite ainda na Rua Cabral e no início dos anos 1970 do Instituto Americano de Lins, cidade do interior de São Paulo, por onde passava o trem da NOB rumo a Bauru.

Em Ribeirão Preto, ele estreou na radiofonia como repórter, inclusive tendo entrevistado Luiz Inácio Lula da Silva, que depois viria a ser presidente da República por dois mandatos.

Desde 1999 Farid Yunes era proprietário do Semanário Correio de Corumbá. Em 2010 lançou o Correio de Ladário, possuindo também um Site de Notícias.

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